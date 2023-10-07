JPEX案證虛擬市場監管不足　許正宇：將提升資訊透明度

本港虛擬資產交易平台發牌制度6月起生效，惟引來連串風波的JPEX，早在2020年成立，一直作出虛假及誤導性陳述，包括聲稱已在港持牌，又指已與上市公司合作申領牌照，但其實相關合作已經終止，亦未曾向香港證監會申請牌照，又利用各種廣告、社交媒體、場外找換店、網紅宣傳製造人氣，並宣稱「低風險高回報」，同時利用誇張失實的宣傳手法，如以「日日賺錢、無得輸」作招徠、以名貴生活方式，令市民相信投資可觀，「引投資者入局」。

財經事務及庫務局局長許正宇今早(7日)在電台節目表示，當局過去一段時間，已就投資者教育下工夫，包括推出虛擬資產平台監管制度。政府會持續落實監管制度、提升資訊透明度及加強投資者教育，務求令投資市場穩健發展。

JPEX事件反映不受規管的平台風險大，且牽連甚廣。政府會將虛擬資產交易平台當作金融機構來管理，亦考慮了線上進行的特性，要求有關平台注重網絡安全，以及平台的人員及資產有一定要求。當局已透過不同渠道強調只有持牌機構才符合要求，證監會亦會向投資者發出警示。許正宇重申，虛擬資產投資是新興市場。無論有否牌照，都具一定投機性和波動性，市民投資之前，應該了解清楚產品的本質和自身的承受能力。