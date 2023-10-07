政Whats噏：議員倡修例　強制全港的士設電子支付

政府正在研究的士車隊管理制度，立法會議員嚴剛去信立法會交通事務委員會，建議政府修例，強制全港所有的士均須增設電子支付設備，以便利內地遊客在港交通出行，之後再考慮普及至巴士、小巴、渡輪、電車等公共交通工具。

嚴剛去信立法會交通事務委員會主席陳恒鑌，希望委員會列入待議事項，並轉交當局參考。佢喺信中提到，隨着香港社會經濟全面復常，由內地遊客帶動嘅香港旅遊市場快速復甦，今年首8個月已錄得超過2000萬人次旅客訪港，其中內地旅客佔近8成。統計數據表明，內地遊客是香港旅遊市場最主要客源，料未來內地訪港旅客數量還將出現爆發式增長。

而鑑於內地電子支付系統快速發展，內地消費者使用電子支付已成為習慣，為便利內地遊客在港交通出行，嚴建議政府盡快推動修訂相關條例，強制要求喺的士上安裝電子支付系統，為遊客營造更為便捷嘅出行條件。

政府可借鑑港鐵已成功實施的電子支付經驗，與包括但不限於支付寶、微信支付、八達通、信用卡等電子支付營辦商協商合作，先行於的士上安裝相關電子支付設備。經過一定期限嘅試運行後，可考慮普及至巴士、小巴、渡輪、電車等公共交通工具。政府亦可積極考慮對安裝電子支付設備給予適度資助，鼓勵在公共交通工具上普及電子支付，以此吸引及方便更多遊客來港消費和旅遊。