十一長假錄110萬內地旅客訪港　為疫情前7成

過去一連八日(9月29日至10月6日)為內地中秋及十一長假，港府今日(7日)公布內地長期期間旅客訪港情況。入境處錄得合共約110萬內地旅客人次經各海陸空管制站訪港，平均每日約14萬，較五一長假高約10%，與疫前比較，約為2017年至2019年十一長假的約85%，或2017年至2018年的70%。港府指，整體內地旅客入境數字符合預期。內地旅客入境最高峰日子為10月1日，有約18萬人次訪港；平均最多內地旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍，其次為落馬洲支線。

根據旅發局的統計資料，酒店整體入住率達到90%，而在訪港內地旅客當中，約45%為過夜旅客，比率與2017年至2018年的十一假期相若。旅行團方面，根據旅監局的登記資料，十一假期共有約780個內地入境旅行團到港，涉及旅客人次約26,800，佔整體的約2%。旅監局截至今日沒有收到在十一期間任何有關威迫購物的投訴。

在上月23日至本周一(10月2日)在維多利亞公園舉辦的「癸卯年中秋綵燈會」吸引約20萬人次參觀。上周四至六(9月28日至30日)舉辦大坑舞火龍吸引約4.8萬人次參與。而十一煙花匯演吸引約43萬人次欣賞。主要旅遊景點包括西九文化區、海洋公園、香港迪士尼樂園、山頂纜車及昂坪360纜車等人流暢旺，其中個別景點的旅客到訪人數更接近甚至超出疫情前的水平。