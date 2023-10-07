政Whats噏：出席「歷耆」活動　黃國體驗老弱體格

儘管每個人都會衰老，但一日未屆暮齡，都難以體會年邁長者嘅身體狀況。議員黃國今日(7日)出席一個「歷耆」活動，但見佢戴上眼罩、腳纏負重鉛帶、身穿特殊裝束，企起身不但連腰都挺唔直，就算行一小段路都顯得步履蹣跚。事後，佢話頓感長者服務，必須由老友記嘅角度出發及考慮其需要，提供針對性嘅支援服務。

黃國指香港進入老齡化社會已經係不爭嘅事實，現時本地65歲及以上嘅人口已超過150萬，到2040年將升至260萬人，佔總人口比率超過3成。而佢今日所穿戴嘅裝置，係模擬年屆80歲時雙眼老花、關節退化、肌肉乏力、駝背等長者身體特徵。黃國話原來去到耄耋之年，走一小圈都倍覺辛苦，不時想坐低歇一歇。佢主張有關嘅體驗活動，年輕人都應該參與，日後搭巴士或地鐵，就更加明白要向長者讓座。

佢又提到，社會須提倡同推行愛老護老文化，但鑑於香港嘅居住環境普遍難容納大家庭，即使兒孫滿堂亦未必可同住照顧，因此既要有「到位」嘅長者社福服務，社區關懷、鄰里守望相助嘅精神亦不可缺少。