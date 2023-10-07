72.5％受訪兒童不知立法強制舉報虐兒　近40%受虐不會尋求協助

香港救助兒童會今日(7日)舉辦研討會，並在會上發布一份與強制舉報虐待兒童機制有關的問卷調查報告。結果發現，有逾70%受訪者表示不知道政府正進行強制舉報虐兒條例草案的立法工作。機構表示，調查結果反映香港兒童在面對虐待的舉報和求助方面仍面臨著挑戰，期望政府加強公眾教育宣傳。

香港救助兒童會共訪問了142名6至17歲的兒童和青年，以了解他們對強制舉報虐兒條例草案的看法，結果發現有72.5％表示他們不知道政府正進行有關的立法工作；調查又發現，近40％人指如受到虐待時不會尋求專業協助，其中原因包括擔心會再次受到虐待、擔憂因求助而使虐待情況惡化，以及因此失去監護人照顧及穩定的家庭生活。

香港教育工作者聯會副主席林翠玲則表示，若沒有明確界定，擔心會增加教師壓力及疑慮，建議當局清楚訂明合理的舉報門檻，並需清楚解釋何謂嚴重個案，以制訂明確的舉報準則，並制訂清晰的指引，解釋免責辯護的範圍，以避免執行人員混淆和濫報的情況發生。

匡智紹邦晨輝學校校長石偉強則指出，特殊學校所面對的複雜性較高，關注需要處理個別學生激烈行為時，例如對出現嚴重情緒行為問題的留宿兒童，使用約束物品及採取其他相關安全措施，會否被視為虐兒。他建議，當局在加強刑事處罰外，亦需加強家長和社區教育，並提供相應資源配合，以加強整體保護兒童的社會風氣。