財金官員指訪港旅客恢復疫情前7至8成　私人消費達9成

本港經濟自疫情打擊後至今仍未恢復，政府推動一系列項目拯救。財金官員今日(8日)在一個電台節目表示，自今年通關以來，訪港旅客恢復至疫情前7至8成，私人消費達疫情前9成，會繼續舉辦多個大型活動，帶動商務旅客來港。

財金官員辯稱香港屬細小經濟體，經濟受包括美國持續高息及地緣政治環境等外圍因素影響。但被問到地緣政治會否對吸引外國企業造成阻礙時，他反而稱地緣政治格局亦可有利香港，更突顯本港優勢，指西方國家包括美國在港都有大量投資，形容是「利益捆綁」共同發展，對方要「知所顧忌」。

在引進重點企業辦公室方面，財金官員表示至今吸引約30間企業落戶香港，指本港有國際化、資金人才自由流通等優勢，有很大吸引力，將會來港發展的企業來自多個範疇，包括醫療科技、金融科技及和人工智能等等，部分企業稍後會在港辦大型活動。財金官員續稱，引進重點企業辦公室至今接觸約200間企業，和部分企業討論成熟，「萬事起頭難」，若企業在本港有好發展，料有群聚效應，當局可向企業提供新田科技城等選址的土地和稅務優惠，並可商討共同投資。