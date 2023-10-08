現金津貼試行計劃料不會恒常化　已發35億元惠及9萬家庭

本港基層上樓難，政府於2021年推出，為期3年，主要紓緩基層家庭因長期輪候公屋而面對生活困難的現金津貼試行計劃，明年中將屆滿。房屋署稱津試行計劃截至今年8月底已發放35億港元津貼，惠及逾9萬個家庭，涉逾25萬人。有傳媒報道指，政府明年初檢討計劃，初步傾向不會變成永久項目，亦難增撥額外資源，擬集中餘下40多億港元聚焦照顧最有需要家庭。

現金津貼試行計劃是2020年《施政報告》提出，有關試行計劃獲立法會通過撥款逾80億港元，於2021年6月底推出，向非居於公營房屋、非領取綜援而輪候公屋逾3年及未獲首次編配的合資格一般公屋申請住戶（即二人或以上家庭、單身長者申請者）提供現金津貼，以紓緩因長期輪候公屋而面對的生活困難。

當時推出的津貼金額是綜援租金津貼上限一半，即一人1300港元、二人2250港元、三人2700港元、4人3050港元、5人3350港元、6人或以上3900港元，房屋署表明現金津貼非「租金津貼」，不會要求申領戶提供租約或繳交租金收據。房屋署發言人回覆查詢時指，截至今年8月底，試行計劃共發放約35億港元津貼，惠及約9.18萬個家庭，25.15萬人受惠；試行計劃為期3年至2024年中，政府會適時檢討計劃。

身兼房委會主席的房屋局長何永賢今年4月於立法會特別財委會會議回應議員提問時，曾稱對試行計劃恒常化持開放態度，但表明無意放寬計劃。政府消息人士指，當局明年初將檢討計劃，但基於公共資源緊絀，未必會增撥額外資源，因尚有逾40億港元撥款，相信計劃明年中後仍會持續推行，惟恐難變成永久項目。消息人士又稱，正如不少公帑推動的資助計劃，現金津貼試行計劃亦有「易放難收」考慮，故檢討方向會循如何更有效運用現有資源，務求津貼可聚焦照顧最有需要家庭。