以色列國鳥「戴勝」訪港　草地覓食擺Pose　龍友圍影稱奇

以色列與巴勒斯坦爆發武裝衝突引起全球關注，而屬於以色列國鳥的「戴勝鳥」近日神秘訪港，吸引大批攝影發燒友圍觀及拍攝。有市民向東網報料，指一隻戴勝鳥在觀塘海濱花園的草地上逗留覓食，吸引近百名攝影發燒友到場守候，該鳥對於人群處之泰然，更如模特兒般任人拍攝，令市民嘖嘖稱奇。雀鳥專家指該鳥每年都會過境香港，喜歡在草地停留，估計與颱台「小犬」無關，呼籲市民與之保持距離，盡量勿干擾其作息。

「我覺得同以巴衝突冇乜關係，應該避風，但佢似Model咁任人影相都幾得意！」有份拍攝該鳥的徐先生，指原本只是散步路過觀塘海濱花園，他看到70至80名配備專業攝影器材的龍友，圍在草地上拍攝，故好奇過去查看，始發現一隻外形奇特，他從未見過的雀鳥在草地上停留，就如模特兒般任人拍攝，故也走過去拍攝一段該雀鳥覓食時的影片。徐向在場龍友了解，始知道該鳥大有來頭，是以色列的國鳥，名為「戴勝」。從發燒友提供的相片可見，戴勝鳥體形中等，嘴細長而下彎，頸及胸為淡棕栗色，羽冠呈金色並有黑端；前半身呈淡灰色，而尾部則有黑白相間的紋理。他估計戴勝此時出現在香港，與以巴近期的衝突事件沒有關連，反而因颱風小犬近日吹襲台灣，戴勝或飛到本港避風。他指戴勝極為罕見，而且毛色漂亮，在鎂光燈下極為亮眼，「幾乎全港觀鳥發燒友都去曬相咁滯！」

香港觀鳥會高級研究主任李鍾海就指，「戴勝」屬於過境鳥，幾乎每年秋天都會來到香港逗留，故此並不算罕見。牠們喜歡在草地上停留及覓食，並非不怕人，上述雀鳥可能只是經過長途飛行感到疲倦，才久久不離開，他呼籲市民看到該鳥應與之保持距離，不要去干擾。戴勝較多獨立行動，一般都會見到形單隻影覓食，惟若草地夠大都不排除會有兩至三隻同時出現，而戴鳥的冠極美，估計為成攝影師甚至國家選作國鳥的原因。

翻查資料，戴勝(學名：Upupa epops)，又名墓壙鳥，是犀鳥目鳥類的一種，主要分布在歐洲、亞洲和北非地區，在中國有廣泛分布，是中國大陸常見的鳥類。而牠之所以成為以色列國鳥，是源於2008年，有15萬以色列人參加了「國鳥」評選投票，選出戴勝為以色列國鳥。不過，在猶太教傳統中，此鳥是不潔之物。而在舊約與古蘭經中，戴勝是所羅門王與示巴女王的信使。不但屬以色列國鳥，戴勝亦是金門縣常見的留鳥，訂為金門縣野鳥協會會鳥，也獲選為金門觀光公車吉祥物。