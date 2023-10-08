8號風球生效　「小犬」料今晚最近港　天文台將評估改發更高信號

熱帶氣旋「小犬」正逐步逼近本港，天文台在今日(8日)中午12時40分，改發8號東北烈風或暴風信號，表示本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上，自上月初超強颱風「蘇拉」襲港後，今年第二度發出8號風球。按照現時預測路徑，小犬會在今晚最接近本港，在香港天文台以南約70公里左右掠過，天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

在下午2時，颱風小犬集結在香港天文台以南約90公里，預料向西或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。其中心附近最高持續風速目前達每小時145公里。在過去1小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時98、83及65公里，最高陣風分別超過每小時121、100及78公里。

本港今晚會逐漸由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽的地方會變得當風。天文台指，若小犬維持現時強度，其颶風區預料會在今晚頗為接近本港南面海域，該區風力可能會再進一步增強。受其影響，本港離岸多處吹烈風，高地間中吹暴風。此外，與小犬相關的強雨帶正由東面接近本港，預料本港今明兩天(8日及9日)會有狂風大驟雨。