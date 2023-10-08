流感未到頂仍有上升趨勢　許樹昌：料大機會再現新冠高峰期

流感個案增加，當中重症佔比亦有上升趨勢，甚至有兒童死亡個案。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，流感在今年8月中開始高峰期，確診比例基數超過9.2，上周確診樣本仍有14.8%，可見仍有上升趨勢，不過認為未觸及頂點。他又指口罩令解除和航空交通復常後，流感高峰的時間已經亂了，以往本港4至6月較少爆發流感，但今年卻出現，仍需時間觀察是否會導致大爆發。

許樹昌今日(8日)在電視節目稱，無法準確預測未來流行的流感病毒株，但X3N2病毒株對長者的殺傷力較高，而H1N1病毒株有機會導致兒童出現腦炎或其他嚴重迸發症。許續指，流感疫苗的保護率平均為4至6成，除非出現大型轉變，抗原漂移，否則疫苗仍有一定保護力；接種疫苗後需時一至兩周產生抗體，而保護效力為6個月，通常會在11至12月接種疫苗，現時接種疫苗是為預防來年1至3月的較大型冬季流感爆發。

新冠病毒方面，許樹昌指，根據醫管局資料，現時核酸確診比例為15%，每日約有100至120宗個案需入院，估計10至12月大機會再次出現高峰期，又預料新冠病毒和流感將「梅花間竹」出現。他表示，XBB病毒株仍佔新冠個案98%，需留意海外流行的EG.5及BA2.86病毒株。許稱，國外已有藥廠研究第三代、針對XBB變種病毒的疫苗，暫時數據顯示抗體效果良好，相信政府將召開會議檢視數據，再決定是否引入該疫苗。