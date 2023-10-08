疫後未復甦　經濟信心指數跌幅最大　消費連續4季最低

香港自今年年初通關後進入疫後復常，但據香港城市大學管理科學系統計諮詢中心公布的今年第3季度香港消費者信心指數顯示，整體指數錄得86.8，較上一季度下降2.3%，細項上經濟發展、投資股票和就業狀況均信心下降，港人對物價狀況的信心指數更是連續4個季度信心最低的指數，數據亦顯示消費者在購買房屋方面仍然欠缺信心。城大指港人對物價狀況最為擔憂。

調查於今年8月20日至9月26日，以電腦隨機抽樣、電話訪問的形式進行，共訪問了1,000位年满18歲並在本地常住的香港居民。結果顯示，​​香港消費者對今季的3個分指數的信心下降，包括經濟發展、投資股票和就業狀況。經濟發展方面，港人對其信心分指數為87.8，與上一季相比顯著下降11.3%；對目前經濟發展的信心指數為77.5，相比上一季度顯著下降12.6%；對未來三個月經濟發展的信心指數為94.7，較上一季度顯著下降10.5%

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投資股票方面，信心分指數為75.7，與上一季相比則下降6.2%；對目前投資股票狀況的分指數為72.1，較上一季度下降7.4%；對未來3個月狀況的分指數為78.1，較上一季度下降5.3%。就業狀況的方面，信心分指數錄得102.9，與上一季度相比下降3.3%；對未來3個月的就業信心指數為102.2，較上一季度下降4.7%。

雖然港人對物價狀況的信心分指数為72.6，與上一季度相比上升7.4%，但仍為信心最低的分指數。城大指此項分指數的絕對數值偏低，連續4個季度是信心最低的分指數，反映消費者對本港的物價狀況仍然欠缺信心。

結果亦顯示港人在購買房屋和生活（消費）狀況仍欠缺信心。​​港人對目前購買房屋的信心指數為68.7，與上一季度相比幾乎保持不變，只稍微上升0.1%；對未來3個月購買房屋的信心分指數為76.5，較上一季度上升4.1%，惟分指數的絕對數值偏低，表示消費者在購買房屋方面仍然欠缺信心。

城大分析指出，由於消費者對經濟發展、投資股票和就業狀況範疇的信心均有所下降，因此整體指數結果與上個季度相比有所下降，其中以經濟發展分指數下降幅度最大，達到11.3%，又指香港消費者仍對生活（消费）狀況最有信心，對物價狀況最缺乏信心。從絕對數值上看，今季結果反映香港消費者對就業狀況和生活（消費）狀況的信心僅屬中性，對其他範疇仍缺乏信心，特别對物價狀況最為擔憂、對就業狀況和生活（消費）狀況的信心僅屬中性。