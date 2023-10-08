港鐵颱風有限度服務　暫停露天路段列車　高鐵香港段維持正常

港鐵已即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務。

因應颱風「小犬」影響本港，天文台已改發九號烈風或暴風風力增強信號。基於安全考慮，港鐵已即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務。地底路段則維持有限度服務。港鐵巴士及市區預辦登機服務服務已經暫停。高速鐵路(香港段)則會繼續維持正常服務。

將暫停服務的列車露天路段包括機場快綫、迪士尼綫全綫、東鐵綫羅湖/落馬洲站至紅磡站、荃灣綫荃灣站至荔景站、觀塘綫彩虹站至調景嶺站、港島綫杏花邨站至柴灣站、東涌綫九龍站至東涌站、南港島綫金鐘站至利東站、屯馬綫屯門站至荃灣西站、尖東站至何文田站和鑽石山站至烏溪沙站。

荃灣綫來往中環站至荔景站15 分鐘一班；觀塘綫來往黃埔站至彩虹站15 分鐘一班；港島綫來往堅尼地城站至杏花邨站15 分鐘一班；南港島綫來往海怡半島站至利東站15 分鐘一班；將軍澳綫來往寶琳站至北角站10 分鐘一班；康城站 至調景嶺站15 分鐘一班；東涌綫來往香港站至九龍站15 分鐘一班；東鐵綫來往紅磡站至金鐘站15 分鐘一班；屯馬綫荃灣西站至尖東站15 分鐘一班；何文田站至鑽石山站18 分鐘一班。