引入物聯網系統　煤氣公司升級100調壓站　目標年慳6000度電

煤氣依賴調壓站才能穩定供應全港家庭及食肆等，煤氣公司於各區100個調壓站引入物聯網，升級為「智能調壓站」，並引入太陽能供電系統，為智能系統提供可再生電力。該公司計劃明年將智能調壓站增加至200個，預計每年可減少使用超過6,000度電，變相減少約3,100多公斤的碳排放，相等於種植約250棵樹木。

位於華富邨的煤氣調壓站，是煤氣公司首批100個「智能調壓站」的其中之一。其頂部安裝太陽能板，接駁儲能系統及各項智能監測裝置，包括調壓站門開關傳感器、氣體監測器、 壓力記錄儀、網絡攝錄機及時間控制電磁閥等，全面提升調壓站的安全水平及監察效率，同時減少碳排放。

負責「智能調壓站」項目的煤氣公司配氣操作部高級工程師趙蔚婷表示，調壓站是燃氣輸送中不可或缺的設施，維持燃氣供應穩定和提升安全。她表示，智能調壓站採用新型的窄帶物聯網 (NB-IoT)技術作為無線數據傳輸，具低功耗、低成本、可遠距離通訊的特點，毋須工作人員到現場檢查，並可24小時監察調壓站的運作情況，方便、高效。

趙蔚婷續指，公司挑選了較高效能的太陽能板，並確保可承受10號風球的風力，即使早前經歷了超強颱風「蘇拉」吹襲，也依然絲毫無損。她提安裝太陽能供電系統面對極大難度，包括需要逐個調壓站視察，仔細量度太陽能板安裝的位置，調校合適角度才接收到最多的陽光，轉化更多綠電，而儲存的電量足夠支援各類監測設備一星期的運作。