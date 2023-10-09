港鐵露天段及輕鐵恢服有限度服務 機場快綫延長服務至凌晨3時

港鐵表示，天文台已改發8號烈風或暴風信號，港鐵露天段服務在確認安全後，逐步恢服有限度服務，而地底路段會繼續維持有限度服務。輕鐵亦會恢復有限度服務。港鐵巴士將繼續暫停服務。

機場快綫在恢服有限度班次後，將延長服務時間至凌晨3時，接載機場的乘客。公司懇請乘客留意市區綫列車的尾班車時間，隨後的乘客坐可能要轉駁的士或其他交通工具前往目的地。

在確認東鐵綫露天路段安全後，東鐵綫亦會從 金鐘站加開一班前往落馬洲站的特別班次，前往接載於落馬洲的乘客。有關列車服務安排將維持至周日(8日)的收車時段，周一(9日)早上頭班車開車前，再發放最新列車服務安排資訊。

列車服務安排：

荃灣綫：10分鐘一班

觀塘綫：10分鐘一班

港島綫：10分鐘一班

南港島綫：10分鐘一班

將軍澳綫：北角站至寶琳站10分鐘一班、調景嶺站至康城站15分鐘一班

東涌綫：12分鐘一班

東鐵綫：金鐘站至火炭站：15分鐘一班(火炭站至上水站準備工作進行中)

屯馬綫：15分鐘一班、鑽石山站至烏溪沙站準備工作進行中

機場快綫：12分鐘一班(延長服務至凌晨3時)

迪士尼綫：準備工作進行中

輕鐵：15至20分鐘一班

港鐵巴士：服務暫停

高鐵(香港段)： 正常服務