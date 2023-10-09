8號波未除　一貼睇晒公共機構最新安排

「小犬」襲港，8號風球仍然懸掛，本港公共機構因應風暴下今日(9日)作出的最新安排如下 :

社會福利署宣布，所有社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當8號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各單位將會在兩個小時內恢復正常服務。

入境事務處宣布，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務。

醫院管理局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務會暫停服務。已經預約的病人，請於8號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。公立醫院急症室會維持正常服務。

司法機構宣布，今早所有法院和審裁處的聆訊會延期，8號熱帶氣旋警告信號如在11時或以後仍然生效，今日下午所有法院和審裁處的聆訊亦會延期。法院／審裁處的登記處及辦事處亦會暫停辦公，直至另行公布。

運輸署宣布，位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、車輛檢驗中心、駕駛考試排期事務處、駕駛考試中心和筆試中心會暫停服務。已預約於今日上午進行駕駛考試(包括路試和筆試)的考生，將獲個別通知另訂的考試日期。如8號烈風或暴風信號於上午11時30分仍然生效，則全日駕駛考試將會取消，考生將會獲個別通知另訂考試日期。已預約於今日上午進行的車輛檢驗將會取消。如八號烈風或暴風信號於上午11時30分仍然生效，則全日車輛檢驗將會取消。

另外，已預約於8號烈風或暴風信號生效期間，或於有關信號取消後兩小時內的時段辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申請車輛登記文件複本／車輛牌照複本、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的申請人，可於10月16日或之前於辦公時間內(星期一至五上午9時至下午5時)到訪牌照事務處遞交申請，無需重新預約。另外，工業貿易署宣布，該署暫停所有公共服務，直至另行通知。

衞生署宣布，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所均會關閉。如8號熱帶氣旋警告信號於今日下午1時前除下，其他衞生署診所則於天氣及情況許可下，在8號熱帶氣旋警告信號取消後兩小時重新開放直至正常開放時間結束。

政府宣布，新冠病疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站將不會開放，疫苗接種服務亦會暫停。如8號熱帶氣旋警告信號於今日下午1時前除下，接種中心及接種站會於警告信號除下兩小時後，重新開放及恢復接種服務直至正常開放時間結束。受影響人士可於原定預約接種的日期翌日起，透過接種計劃專題網站重新預約接種日期和時間。