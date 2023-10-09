旅客滯機場　梁熙：旅遊形象有災難性影響　江玉歡轟3局去咗邊

颱風「小犬」襲港，昨晚(8日)更掛起9號風球，令到機場交通癱瘓。由於機場快綫停運，大批遊客被迫滯留在機場，等候的士亦需逾3小時。議員梁熙批評安排極不理想，對香港旅遊形象造成了災難性的影響。

梁熙強調天災無法預防，但應對的方式中看出一個城市的文明程度。他認為當時機場管理局應立即聯繫附近的酒店，安排穿梭巴士接送有需要前往酒店休息的旅客，為他們提供緊急的避難場所，以減輕他們在機場滯留期間的不便和不安；同時，在機場等候區域應安排工作人員舉牌並通過廣播，通知那些需要前往酒店休息的旅客聯絡工作人員，以便能夠盡快安排他們前往酒店休息。

對於上述方案，他認為不僅能夠緩解旅客們的困境，更重要的是展現出香港作為一個國際大都會的文明形象，故他促請機管局及相關部門單位要藉此次事件作為反思和改進的契機，提高應對自然災害的能力和制訂緊急應變措施，確保在面對危機時可以更好地保護和服務我們的旅客，守護好香港作為「旅客之都」的美譽，把握機會向世界展現出香港的軟實力。

另一議員江玉歡亦在社交平台貼文，指昨晚機場抵港旅客等的士大排長龍，有些等了6個小時。她指聽說政府成立了颱風應變小組，為什麼還會有這樣焦急地等的事情發生呢？反問文化體育及旅遊局、運輸及物流局及機管局3局去咗邊？