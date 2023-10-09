颱風「小犬」升級9號波令市民滯留車站　旅巴義載300人平安歸家

颱風「小犬」被一致看淡下變身狂犬，昨日(8日)襲港時不但帶來狂風暴雨，天文台更於晚上7時幾乎無預警下發出9號風球，港鐵按機制暫停露天路段列車，令一眾仍需工作的市民被迫滯留港鐵站，不少人有家歸不得，狼狽不堪。風雨下路面公共交通工具暫停，的士、紅VAN甚至白牌車「趁風打劫」索取天價附加費。不過風雨無情，人間有愛，有旅遊巴公司發起義載行動，在9號風球期間派出8輛旅遊巴在荃灣西站，免費接載市民到屯門，在風雨下將逾300名市民平安載回家，感動不少港人，充分發揮互助互愛，守望相助的香港人精神。

「小犬」屬於長命風，天文台於昨日(8日)中午發出8號風球，至晚上6時多預告會在7時改發9號烈風或暴風風力增強信號，此預告僅約10多分鐘，而港鐵亦按機制，於9號風球發出後暫停露天列車服務，令不少原本以為可以乘港鐵回家的市民大失預算，數以百計人被迫在荃灣西站及紅磡站落車，風雨下滯留車站。

有市民走出的士站詢問車價，大多的士司機因應打風關係需要收取附加費，有指荃灣去屯門一度要700港元，有市民坦言在荃灣租一晚酒店更划算。亦有人在網上留言指，荃灣西站至元朗的紅Van每位200港元，甚至有人駕駛「白牌車」，聲稱往屯門每人亦收費200港元，仍然有市民選擇乘搭；有滯留在紅磡站市民擬乘車到大圍及馬鞍山，的士司機索價每位分別200及250港元；亦有白牌私家車到紅磡火車站兜客，到馬鞍山收費兩人共450港元。

正當不少市民要就地一宿之時，車站外卻駛來一輛可載逾60人，車身印有「租租巴」字樣的大型旅遊巴。車甫停下，司機就大叫「義載！」市民起初半信半疑，後來有人嘗試登車詢問，司機就解釋是公司派出車隊來協助滯留的市民，後來愈來愈多人登車，各人都在租租巴社交平台言謝，有人大讚公司「幫助了很多徬徨無助的市民，辛苦晒司機大哥！」，也有人指「發揮了公共交通工具的服務初心」，社交平台貼文截至今日(9日)中午已獲逾1萬個讚好，大多稱讚公司發揮社會責任，司機大哥冒風散發正能量！

東網記者今日(9日)致電租租巴了解情況，該公司營運經理陳先生指，公司一直都有在緊急情況下，為有需要人士或政府部門提供接載服務，如在惡劣天氣下接載醫管局員工上下班。昨晚因應天文台發出9號風球，港鐵需要暫停部分列車服務，而公司車隊亦正進行接載任務，見到荃灣西有大批市民滯留，決定派出旅遊巴前往義載。在9號風球懸掛期間，一共派出8輛旅遊巴接載有需要市民，合共將逾300人平安送到屯門，「啲司機一呼百應，個個都話可以去車啲市民，覺得有需要就去幫手，市民上車後都好感激啲司機。」