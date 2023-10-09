機場今日運作大致正常　少於10班航班取消

「小犬」襲港，部分航班或受影響。機場管理局今日(9日)表示，機場今天運作大致正常，預計有760班航班升降，少於10班航班取消，呼籲旅客到機場前，應先留意航空公司的最新資訊。機場有不少旅客受颱風影響，航班需延至今日出發，令旅程日數減少。有前往瀋陽的旅客表示，今日天氣依舊不穩，自己有預留充足時間前往機場。

機場早上辦理登機的旅客大致秩序良好，不少旅客在座椅上休息，等候登機。前往南疆的旅客許女士表示，原定昨日出發，但受颱風影響，航班需延至今午3時出發，旅行日數亦由11天變為10天。她指，天文台改發3號風球後在家出發，今午約1時半到達機場，認為機場運作大致暢順，相信可如期上機。旅客周女士則表示，原定昨日出發瀋陽，同樣受颱風影響，令航班延至今日出發，旅程日數亦由8天減至7天，又指今天天氣仍然不穩，「自己都有預鬆啲時間黎機場」。

國泰航空表示，今日天氣仍有不穩定因素，不排除航班可能受到影響，呼籲旅客查閱網站最新資訊。香港航空則指，過去兩日未有航班受到影響，但仍豁免了乘客改動前日至今日相關航班機票的費用，不過由於天氣仍然不穩，亦呼籲旅客需預留充足時間到機場辦理登機。

香港快運航空亦說，航班暫時運作正常，若旅客買了昨晚7時至今午12時的航班​​機票，可獲豁免改簽差價。大灣區航空則指，今早一班由香港飛往大阪的航班，以及下午一班由大阪返回香港的航班需要延誤，在此向受影響的乘客致歉。

昨夜7時九號烈風或暴風風力增強信號生效後，機場快綫因為安全理由暫停服務，大批旅客或港人滯留機場。機管局表示，已即時聯絡全港的士商會安排的士到機場載客，但由於全港的士較少關係，1小時內只有約數十輛，故導致旅客需等待較長時間。

機管局續說，就颱風影響，已啟動逾百人的應變小組，協助在抵港大堂處理人流，亦有向受影響旅客派水，機場食肆亦擴至24小時營業，日後將與港鐵進一步溝通，探討在惡劣天氣下能否保持有限服務，令到旅客抵港後不需等太長時間。