中秋節假期打擊違規載客違泊　拘10人發逾1.6萬張牛肉乾

因應中秋節及10.1長假期，為提高公共服務車輛接載市民及旅客的服務質素，改善訪港旅客在留港期間的旅遊體驗及維持交通暢順，執法部門於9月22日至10月6日期間，展開為期2周代號為「駒始」及「破繭」的行動，以打擊涉及公共服務車輛（特別是的士）的違規行為、以汽車作非法載客取酬（俗稱白牌車）的違法行為、及阻礙旅遊巴上落客的違泊行為。

整個行動中，人員針對的士違規行為，共拘捕了3名(43至69歲)男子，以及發出了40張傳票，涉及濫收車資、拒載及未有正確展示的士司機證等。針對白牌車及其相關罪行方面，共拘捕了6男1女(31歲至44歲)，涉嫌非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途、駕駛時沒有第三者風險保險及招攬他人乘坐以出租方式載客的車輛。

此外，為保障乘客安全，行動中亦就公共服務車輛違規事項共發出425張違例行車定額罰款告票，並將20輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的車輛拖往扣留中心作進一步檢驗。同時就導致交通阻塞的違泊車輛，特別是阻礙旅遊巴上落客的違泊行為進行嚴厲執法，共就相關違泊的事項發出16,237張違例泊車定額罰款告票，並拖走16輛嚴重阻塞交通的車輛。