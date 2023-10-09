小犬發惡襲港　天文台半日錄333.9毫米雨量　破歷來10月紀錄

熱帶氣旋「小犬」逐漸減弱並遠離本港，天文台今日(9日)在天氣隨筆中表示，小犬在橫過南海期間充滿着頑強生命力，並帶來狂風大驟雨，由昨日(8日)午夜至今日正午12時，本港多處地區錄得超過300毫米雨量，當中天文台總部更錄得333.9毫米，雖然只是半日的雨量，但已打破了1884年以來的10月最高日雨量紀錄。

天文台解構今次小犬的形成過程，指小犬雖一度因台灣地形影響而稍為減弱，但由於南海水溫偏暖及垂直風切變較弱，加上移動緩慢，有足夠時間在海上重新發展，種種有利條件令小犬在南海東北部一直維持颱風至強颱風的強度。

風力結構上，小犬的特點是環流相當緊密，代表小犬要非常接近本港，本地風力才會顯著上升。而從衞星雲圖可見，小犬的螺旋雲帶覆蓋範圍相當細小，不僅遠遠不及2018年9月16日環流廣闊的「山竹」，即使跟今年9月1日結構緊密的「蘇拉」相比，小犬的雲帶亦更為細小。

不過，由於小犬昨晚最接近本港時，以颱風強度於本港以南約70公里掠過，期間更帶來狂風大驟雨，昨晚的雷達圖像顯示，小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，並持續影響珠江口一帶至今早，天文台凌晨1時55分及2時先後發出紅色暴雨警告及山泥傾瀉警告，隨着雨勢進一步加劇，天文台相繼在上午3時15分及4時正發出新界北部水浸特別報告及黑色暴雨警告。由午夜至正午12時，本港多處地區錄得超過300毫米雨量，當中天文台總部更錄得333.9毫米，僅半日的雨量便已打破有紀錄以來的10月最高日雨量紀錄。