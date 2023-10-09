眾安銀行系統大致符合規定　私隱公署倡加強管理資料處理者

本港近期接連發生黑客入侵事件，敲響網絡安全警號。就現時本港已有多達8間虛擬銀行，而虛擬銀行日常處理大量性質敏感的客戶個人資料，個人資料私隱專員公署今日(9日)宣布，已完成視察本港首間虛擬銀行，即眾安銀行的客戶個人資料系統。報告指，眾安銀行在處理客戶個人資料上，大致符合《私隱條例》規定，但仍建出多項建議，並冀同行業能借鏡。

本港銀行業近年積極發展金融科技，透過數碼渠道為客戶提供一站式金融服務體驗。眾安銀行在2019年3月獲香港金融管理局發出虛擬銀行牌照，並在2020年3月成為香港首間虛擬銀行，主要透過互聯網及流動應用程式向客戶提供電子化銀行服務。

視察結果顯示，截至今年6月30日，眾安銀行零售用戶數目接近70萬人，而銀行亦建立個人資料私隱管理系統，並委任專職保障資料主任，有系統並負責任地建立一套遵從《私隱條例》規定的制度，循規地管理客戶的個人資料。此外，眾安銀行透過實行無紙化辦公環境、採取防範釣魚襲擊威脅的演習活動，以及推動工作場所的私隱友善文化等措施致力保障個人資料私隱。

個人資料私隱專員鍾麗玲指，整體來說，眾安銀行在處理客戶個人資料上大致符合《私隱條例》中保障資料原則的規定。不過，她仍提出改善建議，包括應加強對資料處理者的管理、提升資料遺失防護系統的監察能力、限制員工查閱客戶個人資料的時間、集中管理處理個人資料內部政策及指引，並持續定期檢視其個人資料系統，以加強對客戶個人資料的保障。

鍾麗玲表示，香港現時已有多達8間虛擬銀行為市民提供嶄新的金融服務體驗，期望在本視察中所得出的結果及建議，除了可進一步協助眾安銀行加強保障其客戶個人資料、確保數據安全、防範資料外洩事故發生外，亦可讓其他虛擬銀行作為參考。