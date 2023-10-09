港大校政風波　學生代表促成立調查委員會

港大校長張翔遭匿名電郵投訴，涉及多項學校行政管理不當的指控，港大校委會今日(9日)下午召開特別會議進行討論。多名港大校委會成員，包括港交所前行政總裁李小加、前議員石禮謙、議員吳永嘉等先後步入鈕魯詩樓開會，而有本科生代表出席相關會議。

早前，2016年諾貝爾化學獎得主、港大化學系講座教授Fraser Stoddart就曾致函校委會，表示對張翔近期受到的攻擊和詆毀，深感悲傷；他並指張翔具有品格和領導力，決心推動港大成為世界頂尖大學，亦令他選擇遷居香港；而他來港後，亦感受到相較英美院校從未給予的支持水平，相信在張翔的領導下，港大可繼續吸引國際和內地的人才。

他表示，曾經與張翔在加州大學洛杉磯分校共事，指張翔有廣博的知識，熱情洋溢，支持年輕學生，對他產生深刻的影響。惟他指，為了實現有迫切需要的改革，有時最好的方法是直接切入核心問題，利用非傳統的方法處理，涉及合理地打破當下的規則，因此變革從來不總是受歡迎，但他堅信張翔已在程序和學術需要之間取得平衡。他理解部分人抗拒改變，但認為大家都有責任支持校長，為實現共同目標而努力，並希望批評和攻擊張翔的人重新考慮自己的立場，團結起來，擱置分歧，為港大尋找進步的道路。

港大校委會本科生代表戚由康開會前見記者，指如果有表面證據指出，張翔有可能犯了錯，暫停職務是值得考慮做法，並促請校委會盡快成立調查委員會，不單是對校長最公道的做法，亦符合市民對大學管治的期望，「如果佢有做，係有做錯嘅，咁校委會要採取行動，如果佢冇做錯係清白無辜嘅，咁我哋咪檢討下睇吓有咩跟進行動。」但他指出，亦要考慮相關行政安排，例如由誰署任校長一職等。戚又稱，事件反映大學持份者對管理層近年的作風積累了很多不滿，重申成立調查委員會是最公道的做法，亦符合市民對大學管治的期望。他將會在會上動議解除保密制。