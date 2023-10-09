工會促釋放婦女勞動力　斥政府唔好喺辦公室制訂政策

香港老齡化社會及出生率低，令勞動力持續下降，各行各業欠缺人手。有工會指香港其實有龐大的潛在勞動力等待釋放，尤其是婦女勞動力，指​​今年第2季，本地勞動人口參與率跌至55.3%，低於澳門7.6%，新加坡更大幅高出香港14.7%，有議員指新加坡積極推出多項婦女就業政策，而香港「遠遠追不上」、有很大差距，加上對少數族裔支援不夠，指政府「唔好喺辦公室制定政策」，而要貼地。

議員黃國指今年第2季，本地勞動人口參與率跌至 55.3%，與澳門同期62.9%有7.6%的差距，新加坡去年中達到70%，大幅高出香港 14.7 個百分點。就香港而言，1個百分點已代表約 6.3萬勞動人口，如果追上澳門水平，等同增加 48 萬勞動人口，追上新加坡更達92萬。他指大批已婚婦女或家庭照顧者離開職場，是令勞動參與率低的重大原因，數據顯示，香港25至39歲女性，如果未婚，勞動參與率達89.8%，曾經結婚即銳減至64%。

針對釋放婦女勞動力措施，他建議政府可鼓勵企業推出6小時工作制，方便婦女在子女返學後上班、放學前下班，再配合每週兩天在家工作安排；培訓及再培訓課程亦要加強，讓離開職場多年或從未投身職場的婦女掌握新技能，而授課時間可更具彈性，例如改成半日制，並提供遙距學習選項，也可提供針對婦女的就業計劃。

現時政府雖有提供社區保母等託兒服務，但名額有限。該工會社區主任鄧巧彤建議政府應​​增加幼兒照顧和課後託管名額，應加強與非牟利機構合作，商討提供更多託管名額，又指現時大部分託管服務只針對0至3歲幼兒，投放在4至14歲兒童的資源相對較少，政府也可向院校及營運機構撥款，開辦幼兒工作員和課餘託管導師課程，以改善幼兒院舍的人手比例。

對比新加坡，黃國指當地推動積極就業政策，在2012指2021年間額外增加586間託兒中心，提供10萬個託兒名額，直言新加坡背後好多政策支援，香港卻遠遠追不上。他又指少數族裔在就業資訊收集上較為困難，稱得悉有在印度擔任軟件工程師的婦女來港後未有工作，他指勞工處相關資訊發放並不便利，若能讓這部分婦女在家辦公，既可貢獻社會，也可讓他們增加收入。

育有兩名子女的陳女士表示，自己婚前大約有10年文職工作經驗，她透露疫情期間，由於在家工作安排較普遍，她亦找到一份在家兼職，每周工作10多小時，每月可賺取約6000港元，然而，疫情後，僱主取消在家工作安排，兼職亦無奈停止，加上政府託兒中心的服務時間不合適，為照顧子女，根本無法外出工作。她又指自己尋求過社區保母協助，惟由於上班前要將子女帶去保母家中，且兩名子女有可能要分開到不同保母家中，因此難以預計時間，她亦認識有3名子女以上的家長也難以使用社區保母服務。

25歲少數族裔婦女Maria上月剛誕下小朋友，她指雖然很希望繼續工作，但由於對工時長的憂慮，加上没人代為照顧小朋友，只好放棄。她居住的九龍城區，託兒中心十分缺乏，而且名額緊張，她指如能找到合適的託兒服務，希望可投身酒店業，賺取更多收入，減輕家庭壓力。