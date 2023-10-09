民政專員出任區會主席　議員關注代表政府抑或議會

政府擬為來屆區議員設立專項撥款，以提供實報實銷的開設和結束辦事處開支償還款額，以及取消只適用於區議會主席及副主席的酬金和津貼項目。立法會民政及文化體育事務委員會今日（9日）討論有關事宣，有議員問及由民政專員出任的區議會主席將代表區議會抑或政府？亦有議員問到政府會否對議員辦事處開放時間設基本要求。政府回應指區議會與政府目標一致非對立，又稱當局有就區議會制定履職監察機制，如果有議員「納空租」，當局會停止實報實銷機制。

政府表示，在新一屆區議會中將繼續為第7屆區議員設立專項撥款，提供實報實銷的開設及結束辦事處開支償還款額，數額維持現有水平。預計來屆向區議員提供開設辦事處開支償還款額和結束辦事處開支償還款額涉及的開支總額為6,661萬港元。區議員薪酬則按現行機制按甲類消費物價指數在過去一年內的變動作年度調整，並於2025年啟動檢討，相關調整會於相關財政年度的預算中預留所需款項。

由於來屆區議會將由民政事務專員將出任區議會主席，亦不設副主席，議員林筱魯指市民大眾普遍認為區議會作用為監察政府，問到由民政專員出任的區議會主席將代表區議會抑或政府。民政及青年事務局局長麥美娟強調區議會與政府目標一致非對立，同樣希望做好地區治理。雖然目標一致，但可能手法不一，如果主席聽到不同意亦必須向政府如實反映。

議員陳仲尼則問及政府會否對辦事處開放時間設基本要求，萬一有區議經常不開放辦事處，當局會如何處理，會否作出追討。麥美娟指當局有就區議會制定履職監察機制，如果有議員「納空租」，「唔係做嘢」，在區議會主席連同3個區議員聯署下，當局作調查，如果查明該名議員沒有盡責履職，當局會停止實報實銷機制。曾擔任區議員的立法會議員陸頌雄同樣關注辦事處事宜，指過去議員辦事處租金差異大，部分設在商業大廈，部分設在房屋署內，而在房屋署內的議員辦事處亦有能因地域差異不一，要求房屋署向議員提供優惠租金。麥美娟承諾會與相關部門反映跟進。

另一議員陸瀚民指認為新一屆區議會地方選區資源要合理調整，相信新制下區議員會開設多於一個辦事處，問到當局何時會展開區議員酬金津貼和開支檢討，讓區議員工作更到位。麥美娟回覆指當局會在2025年啟動檢討，會參考第7屆區議會經驗和數據。