智方便至今僅230萬人登記　資科辦深圳設櫃位谷數

政府一站式個人化數碼服務平台「智方便」啟用3年至今僅得約30%港人登記使用。政府資訊科技總監辦公室於內地設置第2個登記服務櫃位，持香港身份證的市民可到櫃位登記「智方便」或升級「智方便+」，方便在內地工作及生活的港人毋須回港辦理手續，又打算於大灣區設更多「智方便」自助登記站，便利港人。

繼8月於廣州設置首個「智方便」登記服務櫃位，資科辦今日（9日）表示，已於內地設置第2個登記服務櫃位，櫃位位於深圳市前海深港現代服務業合作區的e站通政務服務中心地下大堂。持香港身份證的香港市民即日起可於周一至周五的服務時間，到服務櫃位辦理「智方便+」的登記或升級手續。市民登記後可隨時隨地透過「智方便」使用數百項政府和公私營機構的網上服務。

資科辦續指一直推進大灣區政務服務「跨境通辦」，會繼續探討於大灣區設置更多「智方便」自助登記站，令位於當地港人享受於大灣區生活的便利，而首個登記服務櫃位設於廣州珠江新城廣州市政務服務中心二樓大堂。

「智方便」自2020年底推出以來，至今已有超過230萬人登記，較8月增13萬人。用戶可透過個人流動電話以單一數碼身份認證，登入使用各項網上服務。熱門網上服務包括學生津貼電子申請、小一入學電子平台、我的政府一站通、「稅務易」、非觸式e-道、續領車輛牌照、醫健通及兩電一煤。