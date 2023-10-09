政Whats噏：YouTuber藉詞批居屋分析　招國偉反斥：食相好難睇

本身係公屋聯會總幹事同香港房屋委員會轄下商業樓宇小組委員會委員嘅招國偉，周不時都會喺社交平台分享申請居屋嘅資訊，甚至會喺社交平台拍片詳細講解添！之不過，佢話有YouTuber批評佢分析係錯嘅，佢形容呢個人講嘅嘢真係「得啖笑」啦！

其實係網友講畀招國偉知，話有個YouTuber三番四次批評佢舊年居屋各組揀樓機會嘅分析，話佢分析錯。佢就話其實傳媒會以穩陣嘅揀樓機會做報道好正常，所以即使佢嘅分析有提出未計揀樓率，傳媒都唔會報道，而佢話呢個YouTuber好似「尋獲至寶」，喺度「自High」咗一年咁話。佢又批評個Youtuber想用「踩低人抬高自己」嘅方式嚟搵食，嘴上話要幫人，其實係要收錢，食相「好難睇」，仲話如果個Youtuber有本事應該用佢過去居屋2022揀樓率影片同居屋2023嘅圖嚟講，而唔係用呢張舊圖。

招國偉強調自己唔係KOL，只係房屋政策研究員，所以淨係會信數據，同大家分析自己嘅研究同統計，更唔會相信着咩色衫去交申請表可以增運，又話自己未來會繼續分享自己嘅分析同數據喎。