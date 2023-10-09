東區醫院爆第2宗院內感染　9旬翁感染退伍軍人病

東區尤德夫人那打素醫院再多一名病人感染退伍軍人病，是近期以來第2宗院內感染個案。衞生防護中心今（9日）公布，該名92歲有長期病患的男病人。他於上月23日起因血尿入住該院病房，其後於今月4日情況轉差，出現血含氧量下降，臨床診斷為肺炎，現時情況嚴重。他的痰液樣本經化驗後，證實對退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應。初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊，期間亦只曾逗留在該院。根據現階段流行病學調查，病人曾經使用該病房內未有安裝濾水器的供水，可能因此而受感染。

中心又指，醫院今年8月23日曾發現一名27歲女病人，留院期間感染退伍軍人病，中心當日已即時要求醫院停止有關病房的供水，直至供水口已安裝有效隔絕退伍軍人病桿菌的濾水器。院方亦須盡快為病房的供水系統安排緊急消毒，同時須對病人曾入住的兩個病房加強醫學監察，及早發現病徵不明顯的潛在個案。中心建議，在該兩個高危病房留醫的住院病人，包括免疫力弱的人士，應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。

中心續指，因應首宗感染個案，中心已在醫院採集水樣本及環境樣本，進行退伍軍人桿菌檢測，結果在30個水樣本中，發現病人曾入住兩個病房的洗手盆水龍頭及花灑等24個樣本中發現病菌。及後，醫院已安排為病房分階段加裝濾水器，以及安排主座和E座病房的供水系統分階段進行消毒。中心得悉醫院已進一步為主座和E座的61個病房加裝共超過400個有效濾水器。院方亦由今月7日起，停用院內未有安裝適當濾水器的病房供水口，以減低退伍軍人病的傳播風險。

東區醫院表示，關注再有病人染退伍軍人病，稱上月已先後3次安排承辦商徹底清潔消毒院內相關的供水系統，稍後會再次安排清潔消毒及檢驗供水系統。院方續指，已陸續於洗手盆水龍頭和浴室花灑頭加裝過濾器，並暫時停用未有安裝過濾器的水龍頭等；提供經煮沸的水或樽裝水給病人作刷牙、漱口及洗臉使用，減低病人染退伍軍人病的機會。