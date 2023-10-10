針灸拉伸勤訓練　克服肩周炎

不少港人也因各種原因例如工作，而患上不同的病痛，而關節病亦是常見的一種。肩周炎，是常見的肩部疾病，亦俗稱為五十肩。主要是指肩關節周圍的軟組織黏連，導致肩關節疼痛、僵硬和活動受限。

肩周炎的臨床表現主要有兩個，肩部周圍廣泛疼痛和活動受限。患者初期通常只覺得肩關節疼痛及僵硬，若病情加深時甚至可感肩部肌肉萎縮。此外，肩周炎患者肩關節的主動及被動活動能力皆受病情所限，如外旋、外展、內旋等動作。病情加深的進展一般由幾個月到兩年不等。根據病情，臨床可分為疼痛期、僵硬期和恢復期三個階段，而每個階段的治療法也會有所不同。

肩周炎沒有明確的成因，但一些因素可能會增加罹患風險，如肩關節長期沒有活動，患上糖尿病，肩部受外傷勞損、風寒濕邪所困等。此外，女性和年過五旬的人群更容易罹患肩周炎，若市民情況雷同，應多加留意，或向相關醫生查詢。

在中醫角度有各類型方法治療肩周炎，常見療法有推拿、針灸、中藥內服及外用，務求益氣血、益肝腎、祛風濕、溫經絡。而常見湯藥包括獨活寄生湯、生痛逐瘀湯等。此外，亦同時配合外用舒筋止痛的膏貼，針灸及按摩療法等治療，配合適當的手法增加患肢活動度等，均可加強療效。

此外，訓練亦是治療的關鍵之一。在疼痛期和僵硬期，通過被動拉伸，健肢帶動患肢，利用毛巾等工具進行訓練，可改善肩關節活動度和恢復肩部功能。在恢復期，則可以加強主動活動，如爬牆、環轉等，恢復肩胛肱關節律。最後，若患者經過非手術治療後病情仍沒有明顯改善，手術亦是其中一項治療的手段。