東方日報A1：1.6萬人愁困機場　好客之都形象重傷

颱風「小犬」襲港，前日傍晚更掛起9號風球，全港交通癱瘓。機場快綫亦一度停運，1.6萬名旅客被迫滯留機場，部分旅客等不到的士等交通工具，滯留時間長達6小時，外界炮轟政府跨部門應變廢武功。多名議員直指安排不理想，對香港「好客之都」的旅遊形象造成了災難性的影響，將要求立法會經濟事務委員會跟進；有議員更斥文化體育及旅遊局、運輸及物流局，以至機場管理局「去咗邊」，凡有跨部門做事就有好大困難。

轉掛9號風球後，大部分交通工具停止服務，結果大批旅客因機鐵、巴士停駛而滯留機場，的士站更大排長龍。機管局機場運行執行總監姚兆聰解釋，9號風球預警時間短，即使機管局已即時聯絡全香港的的士商會，的士供應在暴風下仍比較少，需集體運輸工具才能解決，又相信大部分來港人士都想盡快乘車「點對點」回家，全港沒酒店可以全數接待昨晚滯留的大量人流。

議員江玉歡對大批旅客滯留機場感到「好意外」，指「無可能無人去管呢件事」，認為航班到港數字機管局知道，可以預計到，又指即使其他地方亦有類似「大排長龍」的情況，但機場不應只向滯留人士提供餅乾，形容「機管局諗得好唔周詳」。她坦言「我哋話要做好旅遊業」，無可能在機場發生旅客滯留事件，因為機場是重點接待旅客的地方，目前旅客人數未完全恢復都需要等近6小時，反問「旅客高峰啲咪要等10個鐘」，即使香港機場建築很好，有硬件，但是不能沒有軟件配套，又指「機場唔係第一日有，颱風唔係第一日有」，要求當局解釋。

她表示，聽聞港府成立了颱風應變小組，但仍然發生有關事件，直斥「文體旅局、運物局及機管局三局去咗邊？」她指當局本應做協調，不應單看山泥傾瀉，然而現時凡多涉及多個政府部門做事就好大困難，由於「未來颱風愈嚟愈多」，建議港府應常設緊急協調小組，指當局應要有應變小組去計劃。

另一議員梁熙強調不僅要快速緩解旅客的困境，更重要的是展現出香港作為一個國際大都會的文明形象，促請機管局及相關部門單位要藉此次事件作為反思和改進的契機，又指會要求立法會經濟事務委員會跟進。他又表明不接受機管局的解釋，指航班及抵港旅客數目都是機管局早已掌握的資料，而天文台於8日整個下午都有提醒有機會懸掛更高信號，公共交通在8號風球下僅提供有限度服務、9號風球下會停駛屬一貫及正常做法甚至是常識，認為機管局理應有條件提早做更好準備。

對於如何避免旅客滯留機場，旅遊界議員姚柏良指最好的方法是關閉機場，沒有飛機來港就不會出現滯留問題，但他認為香港作為國際機場不應隨便關閉機場，「要從旅客角度考慮，亦要從安全考慮」。他續稱，在沒有機鐵的情況要出市區非易事，而的士亦難疏導人流，他建議當局檢視機鐵在颱風行駛安排，考慮在安全情況下維持有限度服務營運。

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