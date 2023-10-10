「小犬」襲港機場萬人滯留　政府承認情況不理想

颱風「小犬」襲港引起一片混亂，天文台一度發出9號風球令數以萬計市民及旅客滯留機場或港鐵站。港府今日(10日)會見傳媒時，指天文台已每小時發放視像新聞訊息，惟受科技永遠限制預告時間，又指小犬有很多不確定性，明白愈早發放愈好，承認有旅客滯留不理想，已要求運流及物流局、港鐵、機管局，與運輸業界盡快研究改善疏度安排。

運輸及物流局今日回覆傳媒查詢指指，會繼續與各公共交通營辦商緊密聯繫，研究改善日後在惡劣天氣下的資訊發放及應急安排。運輸及物流局發言人指，若天文台發出9號信號，基於安全理由，港鐵會即時暫停所有露天路段的鐵路服務。在天文台當晚發出9號信號期間，運輸署已聯絡非專營巴士業界，以考慮安排旅遊巴接載受影響乘客；港鐵車站的職員為乘客提供協助，包括派發水及乾糧等。在天文台改發8號信號後，港鐵確認露天段服務安全後，隨即逐步恢復有限度服務。

至於機場情況，發言人指當晚一度有大量乘客需要較長時間等候公共交通，期間機管局採取一系列措施，包括動員超過100名員工，在客運大樓內維持秩序，並派發食水及毛毯等，機管局亦安排部分餐飲設施延長至24小時通宵營業。為疏導旅客，機管局自8號信號開始，已積極聯絡全港各的士商會，呼籲調動更多的士前來機場，並積極與港鐵協調，爭取盡快恢復通車。

在9號信號除下後，機場快綫於半小時內陸續回復運作，由凌晨12時半至3時，共有12班列車行駛，提供超過18000個座位。機管局會與運輸署及交通服務營辦商商討，在保障旅客、駕駛者和道路安全的大前提下，研究改善在惡劣天氣下疏導機場旅客的交通安排。