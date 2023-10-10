重啟認證評核採「國產」標準　威院及東區醫院試行

醫管局於2009年引入澳洲醫療服務標準委員會(ACHS)認證評核，以客觀系統評估醫院管理、設施和運作等風險和不足，改善服務質素，惟該評審工作卻令前線醫護增加大量文書工作及考核，經檢討後於2018年暫停，原擬2020年中改以聯網形式重推。不過，醫管局回覆傳媒查詢時確認，將重推認證評審並改用《國際醫院評審認證標準(中國)》(2021版)評審認證，據知首階段會在東區醫院及威爾斯親王醫院推行。相關消息引起業界關注，當中香港護士協會稱現時人手仍緊張，反對重推計劃。

去年《施政報告》提出重啟醫院認證，內地今年3月公布威院、東院及本港兩間私院將加入《國際醫院評審認證標準(中國)》首批認證，通過評審可獲頒有效4年的證書。醫管局稱本年度會重啟國際認證評審，按醫院預備情況，全面顧及前線工作量及以臨床工作優先，審慎規劃推行時間表。

是次認證採用由港大深圳醫院牽頭制訂的首份「國產」醫院國際標準，分為三章，包括醫院功能與任務、醫院管理，以及患者安全、醫療服務與醫療質量，涉186個評價項目。據悉，威院和東院已開始準備認證工作，由質素及安全部統籌和協助各部門預備文件，並會增聘文職。傳媒取得的內部文件顯示，威院將設約81名專員準備文件及檢視醫院情況，今年8月至明年1月擬每月舉行兩次約2至3小時會議，另每月到一個部門視察及問答，每次約1至2小時，目標明年首季做現場差距分析。

有公院醫生認為認證計劃只會在緊絀醫護人手下加重前線工作量，並質疑計劃將如何轉化成為更好的病人護理；又指站在前線角度，有感重推計劃被視為政治舉動多於實際需要。另有威院護士認為認證是大勢所趨，但憂前線再為應付文書工作疲於奔命，現時人手比昔日嚴峻。

香港護士協會主席謝健強反對重啟計劃，稱仍需了解執行詳情，工會內部將討論。他稱大多會員憂慮人手仍短缺，且冬季流感高峰將至，情況如倒退到2018年。護協將邀約醫管局管理層開會，期望局方提供減少前線文書工作的方案，免影響病人，建議安排退休延任護士處理認證。

醫管局回覆傳媒查詢時指，將參考過往經驗，確保前線員工執行認證工作時得到充分支援，總辦事處本月已調派人手到兩間醫院協助準備工作；局方已逐步與員工溝通及收集意見。該局稱醫院可選擇以中或英文準備評審，有需要時會安排翻譯。