「小犬」襲港大批旅客滯留機場　當局指颱風下很多因素較難控制

颱風「小犬」襲港期間，天文台一度發出9號風球令數以萬計市民及旅客滯留機場或港鐵站，而機場星期日(8日)晚更有大批旅客滯留等候的士。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(10日)在一個電台節目表示，運輸及物流局已作出回應，而大家都看到問題和想方法解決。從整體旅遊角度，要顧及旅客感受，希望他們有好的體驗，惟在颱風下有很多因素較難控制，而機場不單是旅客，亦有很多市民出入，整體交通配套如何安全地令服務好些，一直是政府的方向。

楊潤雄又提到今屆亞運本港運動員取得53面獎牌，刷新了紀錄，令人感驕傲，亦看到多了年輕人及新的梯隊，多了不同項目取得成績，反映過去政府以精英化、盛事化及普及化去推廣體育是有成績。他又說，亞運開幕後逗留了兩日看賽事，港隊取得第一個金牌是划艇賽事，當時知道很有機會取得獎牌，但亦要看臨場表現，看到運動員衝線取得獎牌時的一刻，印象深刻。

而在現行制度下，會根據運動項目過往的成績參與比賽，如世界賽事及成績，計算是否屬精英項目，當中亦有分等級，以決定資源及培訓等，亦有人提及會否因應香港人的體質，能會否有一兩個項目有特別的制度或試行計劃，是可以考慮，當局會再與業界商討。他又指政府投放在體育的資源每年都有增加，未來會在可行的範圍內繼續增加資源。