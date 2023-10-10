首企業獲發牌在港生產治癌製品　血癌患者免海外就醫節省費用

生物科技企業優基科技（Xellera Therapeutics）今年8月獲政府發牌，取得本港首個先進療法製品（ATP）製造商牌照，製造首個以本港病人血液製成的新興免疫療法（Car-T）製品，第一步針對癌症患者，並會逐步擴展至其他不治病症。優基科技創辦人李登偉表示，以往先進療法製品只可在歐美製造，涉及急凍、解凍和運輸等程序，而病人和家屬也要前往海外就醫，費用高昂，公司現時可透過公私營醫療機構，為香港患者提供先進療法製品，有助節省時間和費用。

優基科技實驗室今年8月經衛生署審批後，由香港藥劑業及毒藥管理局發出ATP製造商牌照。該實驗室目前正製作3款ATP，包括Car-T製品等，擬日後提供予公私營醫療機構，將細胞及基因治療「落地」，為病人提供個人化療法。該實驗室第一步將製作針對治療白血病的Car-T製品，未來將擴至其他癌症，及製作樹突狀細胞（Dendritic Cells）及間充質幹細胞（Mesenchymal Stem Cells）。

港大兒童及青少年科學系名譽臨牀教授陳志峯稱，目前醫管局白血病人病人使用Car-T製品，經專家委員會審批後，會將病人血液急凍送往美國，28至30天後製成Car-T製品，再急凍送返本港，成本約280萬元。相反，若於本地投產基因治療產品，可將生產時間減少至14天；治療費用方面，如於本地生產可望降至200萬。

陳志峯稱，本港每年200至300名急性白血病人，其中約一成屬具復發風險的高危病人，而未計算成人患者，本港至今約有6至8名白血病兒童曾使用Car-T療法，惟成功率只有四成。他相信若本港能自行生產，可參考改跟外國準則，提早讓病人使用Car-T，能將成功率提升至逾八成。而香港兒童醫院、瑪麗醫院及威爾斯親王醫院正擬定新Car-T治療方案，有待道德委員會審批，在優基科技實驗室投產後，或可向該實驗室購買服務。

李登偉指，現時已經與港怡醫院簽署合作協議，啟德兒童醫院亦已遞交臨床證書申請，將技術應用在病人身上，將來會與公立醫院及其他機構商討定價，相信隨著生產規模擴大，日後成本可以再降低。他又說，香港藥劑業及毒藥管理局的標準與國際一致，今次發牌認可有利香港的細胞及基因醫療服務普及和發展，並肯定「 Made-In-HK 」的香港生命科技符合國際質素，有助進一步壯大香港生命科技產業鏈，吸引更多人才及製造更多就業機會。