西九緊縮開支減赤字一半　惟收益未到位　料現金2年後耗盡

過去年蝕約10億港元的西九文化區似有轉機。西九管理局表示，在大刀闊斧的節流和積極進取的開源措施雙重作用下，上個財政年度的基本營運赤字為7.18億港元，較2021年實施緊縮開支前的預測減少50%，形容業務表現「理想」，但稱商業收益未到位，距離現金流耗盡的時間，只能延遲到2025年初。

西九管理局今日(10日)公布，上年度的營運收入5.53億港元，按年增加4倍，商業租賃收入亦按年增加3.8倍，籌款收入則按年增加逾6倍，達1.97億港元。西九管理局行政總裁指，香港故宮文化博物館於去年7月開幕，連同M+博物館均全面投入運作。在社會逐步復常和全面通關的推動下，文化區的訪客人數大增至440萬人次。其中，故宮文化博物館訪客佔160萬人次

她續指，管理局在上個財政年度繼續嚴格緊縮開支，於2023財政年度，未計折舊、攤銷和融資成本前的基本營運赤字是7.18億港元，較2021年度緊縮開支實施前的預測大減一半。而成本收回率方面，她說M+和故宮文化博物館的成本收回率分別達46%和44%，與世界不少的知名博物館相若。

不過，西九管理局行政總裁提到，雖然管理局在上個財政年度業務表現理想，但距離現金流耗盡的時間，只能延遲到2025年初。而其營運與各地的文化藝術設施一樣，難以做到收支平衡。管理局長遠策略仍然是透過商業收益，支持文化藝術設施營運，但西九文化區內大部分商業設施，仍需時才能創造收入，導致管理局面臨嚴峻財務挑戰。