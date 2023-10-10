涉藉檢查身體下強姦養女　九巴車長否認強姦及非禮罪

九巴車長涉嫌於7年前，以身體檢查為名，在屯門住所叫當時年僅9歲的養女躺在床，脫去兩人衣衫，以床被蓋着，再被指在無戴安全套下強姦養女。約10日後，車長再涉嫌用勃起陰莖觸碰養女臀部。涉案車長否認一項強姦及一項非禮罪，案件今（10日）在高院開審。庭上播放錄影會面，事主說感到被告用陰莖插入她的陰道，她覺得好痛，有撕裂的感覺，「臨尾feel(感覺)到突然好熱」，她長大後才知道是被告射精。

現年61歲的被告孔慶聯，被捕時任職九巴司機。控方開案陳詞指，X現年16歲。2010年，她的父母分開，母親把X交給寄養家庭，由被告及他的妻子照顧。2022年8月，X情緒崩潰想自殺，她向友人說，自己在2016年遭被告強姦。事件終交執法部門處理。X向執法人員說，2016年夏天某日，住所只得被告和X。被告叫X入他的房，稱要為她做身體檢查，從後抱她，叫她躺在床上，說自己不是「衰人」，繼而脫去她衣服，再於她赤裸的身體蓋上床被。

X續指，被告之後脫下自己衣物，開始摸X，爬上她身撐開她兩腳。她無法知看見毛巾下所發生的事，但她感覺到被告把陰莖插入她的陰道，她痛不欲生，被告嘗試前後移動，突然她感覺到一陣灼熱，直至後來她長大，始知被告當時射了精。約10分鐘後，被告取來紙巾抹她下體，又為她抹淚，讚她是個好女孩。她事後行路都覺得痛，有血及黃色東西自她下體排出。強姦事件後約10日，被告在廚房罰抄作業，被告用硬的陰莖，隔着衣服觸碰 X臀部並移動。2022年9月被告被捕。

案件編號：HCCC83/2023