中西區調查　5成受訪者不會因徵費而減少棄置垃圾

政府將於 2024年4月1日起實施垃圾徵費計劃，有政黨近日就垃圾徵費一事展開調查，發現有近5成受訪市民表示不會因垃圾徵費實施而減少棄置垃圾，亦有逾6成受訪者認為現時減少垃圾的措施不足夠，例如欠缺廚餘回收機，有地區需要2000伙人共用3部廚餘回收機。有議員又直言很憂慮「三無」大廈的天台會堆滿垃圾，期望政府盡快加強宣傳。

政府來年將推行垃圾徵費，市民丟棄家居垃圾時，均需使用指定膠袋等方式繳付徵費。該黨在今年9月1日至10月1日期間在中西區進行「垃圾徵費意見收集」問卷訪問620名市民，發現有近5成受訪者表示不會因垃圾徵費實施而減少棄置垃圾，而且有近4成相信垃圾徵費不會令全港垃圾棄置量減少，亦有逾6成受訪者認為現時減少垃圾的措施不足夠，當中有6大問題，如宣傳不足、社區回收點不足、廚餘回收機不足及回收垃圾種類不多等。

該黨以中西區觀龍樓為例，大廈有超過2,000伙，僅提供3部廚餘回收機，令廚餘回收機有異味、蚊蟲滋生等環境衞生問題。翻查資料，石排灣邨廚餘機亦曾爆出衞生問題。

就此，該黨建議政府增加餘廚收集機及定期清洗機器，減少異味，同時加強公眾教育，包括與學校、長者中心及社區機構合作舉辦專題工作坊，教導市民如何有效地將家居垃圾分類、回收及合法棄置，同時透過電視、電台、海報及活動等宣傳。同時又要求政府於「適應期」期間密切留意執行情況，特別關注三無大廈的衞生管理， 如有需要應考慮延長適應期，並在垃圾徵費實施後首2個月，免費派發10公升指定垃圾袋予每戶市民。

議員陳學鋒相信若當局大規模生產廚餘機，廚餘機推廣至全港社區，其成本將會下降，不會為政府帶來財政壓力，直言「希望環保署撥出的資源跟得上，環保係要畀錢㗎。如果多咗廚餘機，每日收嘅次數可能兩、三轉就得。」

對於政府被批宣傳不足，他坦言現時距離實施垃圾徵費不足半年，十分憂慮「三無」大廈、鄉村實施情況，「好擔心有人為慳兩蚊，攞去樓上、樓下掉」，「好擔心『三無』大廈天台到時堆滿垃圾。」