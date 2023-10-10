小天瑜父親民事索償3年　 終與醫管局達成和解

2018年因罹患橫紋肌肉瘤後遭遇醫療事故，致成「植物人」的7歲女童周天瑜，其家屬民事索償醫管局3年後，雙方今日（10日）終於達成和解協議。天瑜父親向東網記者表示：「其實我也是昨天(9日)傍晚才被律師通知，今天早上會提堂。這個過程甚至不需要我去出席。早上收到律師消息，法官方面已經通過了我們的和解協議。」他坦言：「其實我和太太的心情也比較淡然，更加沒有覺得是告一段落或舒一口氣。」

至於和解協議的具體內容及金額，天瑜父親指因為有他們有保密協議，故未能透露。他又指，其實根據法律程序，他們要先找一個醫學專家去評估天瑜的剩餘壽命，然後按照這個計算年期作為基礎去計算賠償金額。他續稱，早在2021年的12月，當時專家估計天瑜的剩餘壽命是14.5年，所以理論上，這筆賠償金額是足夠照顧天瑜14.5年，但這個計算方法其實跟現實有很大的落差。

此外，天瑜父親會與執業大律師陸偉雄研究，繼續追討醫管局刑事上的責任。他日前在律師團隊陪同下再報案，希望就這宗懷疑妨礙司法公正、公職人員行爲失當案件向執法部門提供一些資料。天瑜父親續指，他與其律師團隊絕對不會就此放棄，並將會透過其他的方法，提供更多的資料，希望讓人員進一步了解此事，最終願意履行他們的責任，立案調查，彰顯公義。東網記者正就事件向醫管局查詢。