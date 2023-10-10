涉「圍魏救趙」參與油麻地暴動　11被告認罪待案件審結判刑

2019年11月中，有人針對警方包圍理工大學而發起「圍魏救趙」行動，示威者嘗試反包圍警方，演變成暴力衝擊。警方其後拘捕共213人。當中有23人其後被捕及被控暴動罪，其中22人的案件於今午（10日）在區院開審，當中的11人承認控罪，其餘被告則否認控罪。法官決定待案件審結後才處理認罪被告的判刑，期間他們均須還押。否認控罪的被告之案件將於明天（11日）處理。

22名被告當中的李諾琳、王志聰、黃文澤、黃梓泓、溫英傑、鍾景筒、唐誌崙、黃雅琳、黃羽薇、廖志文及黃冠鋒均承認控罪，其餘11人包括林樂進、林迪倫、劉思琪、梁健朗、譚啟沖、謝承峯、王俊元、蘇定楠、馮文杰、張健森及張敖妍則否認控罪。（眾被告案發時17至28歲）眾被告被控於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。

該11名被告承認的案情指，案情指當晚，大批示威者在油麻地一帶聚集，執法人員在晚上約10時半起在油麻地一帶的彌敦道組成防線，其後一眾示威者向人員等投擲磚頭及汽油彈等物品，其後人員拘捕包括該11名被告等在內的眾人，眾被告當時均身穿黑色衣服。

案件編號：DCCC 800/2020，DCCC 577/2021