立會福建考察團發表報告 指北都發展要有清晰願景和藍圖

立法會代表團今日(10日)發表福建職務考察報告，就港府提出發展北部都會區，惟至今仍未有實質進展方面，報告建議當局在發展北都時應要有短、中、長期目標，清晰願景和發展藍圖。

其中，議員認為政府規劃北部都會區時，應借鑑內地當年為福州推動「3820」戰略工程，即訂立3年、8年和20年短、中、長期目標，要有清晰願景和發展藍圖，並制訂策略性的產業規劃，包括進一步開拓生物醫藥產業及政策配套，避免零散、割裂地發展。

在跨境養老及醫療服務方面，議員促請政府以先行先試模式設立特別民生專款通道，讓「福建計劃」參加者透過電子支付平台或內地銀行戶口匯款，以人民幣提取現金津貼。議員亦建議推動醫療福利「過河」，包括容許長者使用醫療券支付內地醫療保險費等。

事實上，立法會考察團早前到福建考察。當時立法會主席梁君彥就批評港府發展北都兩年多未有進展，直言「冇實際嘢，得個講係唔得嘅。」倡效法內地就發展區提供片段、藍圖。梁其後接受電視節目訪問時亦提到，現時市民對北部都會區的安排並不太了解，政府應該盡快說明，讓人看到北都建設的規劃和願景。