潘蘇通旗下公司清盤案　法庭判詞披露潘欠中銀深圳分行560億元

近年屢傳財困、已辭任高銀金融主席及執行董事職務的潘蘇通，早前因其全資持有的Silver Starlight Limited（下稱公司）未有清還80億港元貸款，被高院原訟庭法官陳靜芬頒令破產，公司亦遭下令清盤。潘及公司已就高院的判決提出上訴，上訴庭至今仍未處理該宗上訴案。一眾債權人早前亦曾潘的欠債舉行債權會議，但就潘涉及有關欠下中國銀行深圳分行的債項有所爭議，債權人遂要求法庭作出裁斷。中銀指現時潘共欠其債項逾560億港元，但有其他債權人提質疑指部份債項不應列入潘的欠款當中。法官陳靜芬經早前開庭後今（10日）頒下判詞，該560億港元均屬潘的欠債。

早前獲頒發破產令的案件，呈請人依次為中信銀行股份有限公司天津分行、中信銀行國際（中國）有限公司北京分行及中信銀行（國際）有限公司，答辯人則為潘蘇通。高院於去年中就中信銀行呈請其破產一事，被法庭頒令破產。曾呈請潘破產的其中一名債權人中國銀行深圳市分行，早前亦同時呈請與潘相關的保萬國際有限公司清盤，並獲法庭頒發清盤令，當時指潘及保萬共欠中銀深圳6.9億元人民幣。

據判詞指，眾債權人於2022年8月11日曾就潘蘇通的欠債問題舉行債權會議，當中就有關潘欠下中銀深圳的債項方面有爭議，會議最終裁定潘現時共欠中銀深圳560億港元。不過其中1名債權人Seashore Global Group Ltd 表明反對裁決，故尋求法庭裁斷。Seashore爭拗指，該些債項當中有兩筆屬與潘有關的公司高先電子（深圳）有限公司及松日數碼發展（深圳）有限公司欠下中銀深圳的債項，不應計入潘的欠債當中。但法官認同中銀一方指該些欠債確與潘是有所關連，故亦應列入潘的債項當中。法官最終裁定Seashore就此宗訴訟敗訴，並須支付中銀一方訟費。

案件編號：HCB 6548/2021