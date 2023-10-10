7宗擬違日本食品進口禁令　環境局：禁制範圍已足夠

禁日本10都縣水產進口令已實施約一個半月。

禁日本10都縣水產進口令已實施約一個半月，食物安全中心發現7宗懷疑違禁令的個案，相關產品已被封存，稍後會全數銷毀，沒流入市面，巡查多間售賣日本水產的商舖則未見違規。環境及生態局指，食安中心會按證據情況，考慮檢控違令的進口商。

環境及生態局局長謝展寰今日(10日)在立法會食物安全及環境衞生事務委員會上表示，食安中心截至上周五(6日)，發現7宗懷疑違反日本進口食品管制的個案，包括被禁止進口的福島蔬菜、宮城海膽，以及需要帶有輻射證明書的急凍雞翼等。

食安專員黃宏提到，部分日本出口商未有附上輻射證明書，已與日本領事及入口商開會商討事件。如果有足夠證據，中心會向涉事的進口商提出檢控。當局續指，至今所有進口日本食品、本地漁獲以及在香港水域海水的檢測均沒發現異常。

對於會否擴大禁令範圍，謝展寰認為現時禁令範圍本質上已足夠，如有進口日本食品輻射超標，會視乎受影響範圍及超標原因，判斷擴大禁止的範圍，甚至全面禁止日本食品進口，但強調現時沒有數據指標。

謝展寰提到，港府近月為檢測日本食品，已花費大約600萬港元購買器材等，實際檢測及調派人手的額外開支則達380萬港元，共花費大約1000萬港元。