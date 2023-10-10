政Whats噏：座談會上意見多　何啟明：我個格係咁

政府官員不時都會出席地區諮詢會聽取意見，勞工及福利局副局長何啟明今日(10日)應議員狄志遠之邀，出席座談會討論殘疾人士政策。然而有團體代表不滿何啟明嘅部份回應，場面一度鼓譟，最後何話「我個格係咁」，同大家講唔好意思。

座談會不但邀來何啟明，仲有社工、關注社福政策個别人士，以及志願機構、自助組織等逾20個團體。有組織代表指政府忽略資助非綜援嘅殘疾人士，有中風人士及家中赤貧嘅婆婆，話難以負擔購買輪椅嘅開支。何啟明就問佢哋知唔知內地某電子消費品公司推出嘅代步輪椅只需2499港元，喺網購平台都買得到。

而佢呢番說話就引來自強協會組織代表反駁，話輪椅等屬於復康器具、醫療輔助工具，唔知道電子消費品公司推出嘅輪椅否呢個類別，又指香港輪椅售價高係礙於代理商壟斷，閒閒地都要8千多港元。何啟明聽完就自己都要翻去研究下點解香港冇引入更好嘅輪椅，定係有技術問題咁話。狄志遠就出來打圓場，話就算內地有好多新產品，但殘疾人士都唔知道，又問萬一網購買輪椅出現「甩轆」情況點算？況且冇錢買，就算知道有關產品都冇用。

嚴重弱智家人士家長協會代表，指「照顧者熱線」成立之後仍發生各種悲劇，有人甚至話打通電話之後，竟然係叫佢「等一陣」嘅錄音。狄志遠聞言即按捺不住，指立法會曾要求照顧者熱線一定要真人聽唔可以係錄音，代表指熱線另一端只重申提供資訊、情緒支援，實際上真係「幫唔到」。何、狄兩人聽完就叫大家用開放同正面嘅態度先試下熱線，到時真係唔得再跟進咁話。

就失聰人士接收資訊問題，何啟明指早前參觀北京一個展覽，見內地有電腦手語翻譯。中大手語聾人研究中心就反駁，指有關技術過去都有人做，佢哋曾經同海外團隊合作，實際上電腦識別嘅場景淨係可以翻譯單字意思，而且研究最多都係「遠水」而不能救近火，冀政府有到位嘅支援。

在場好多團體都表示康諮會對慘劇「完全冇反應」，甚至疫情時「全部停擺」、「冇人講到嘢」，希望政府成立殘疾人士事務委員會。當座談會去到總結嘅時候，唔知何啟明係咪知道自己「得罪」咗好多人，就話呢度「唔係發牢騷地方」，認為目前康諮會有醫生、官員、專業人士係比較合理，但同意要調整比例，仲話「我個格係咁」、「衰衰地」，解釋插嘴唔係為咗反駁大家，只係希望可以提供啲信息啫，要同大家講聲「唔好意思」咁話。