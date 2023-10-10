小犬令10月雨量創新高　環團稱海水暖化暴雨更頻密

颱風「小犬」為本港帶來暴雨，昨日(9日)雨量更達369.7毫米 ，創歷年10月份雨量新高。環保團體翻查天文台數據後發現，發現暴雨更多傾向在數小時內出現，加上南中國海的海面溫度上升亦加大本港受颱風的威脅，警告本港暴雨情況只會愈來愈頻密，出現月份亦會延遲甚至延長，促當局盡早投入資源應對。

綠色力量從天文台1884年至2022年間10月份最高日雨量的數據發現，歷年頭10位中有7位是在上世紀下半葉以後出現，其中千禧年後佔3年；頭10位最高一小時雨量中，則有9位是在上世紀下半葉以後出現，其中千禧年後佔5年。另一方面，從天文台十月份發出的暴雨警號顯示，千禧年後警號生效時間亦見增長趨勢，最長是2021年達31小時18分。其中，2016、2021及2023年的10月更發出黑色暴雨警號，均顯示10月份愈來愈頻密出現暴雨。

綠色力量總監鄭睦奇今日(10日)表示，歷年10月份發出黑色暴雨警號都與颱風相關，而受南中國海海面溫度愈趨上升，預計本港入秋迎來颱風的機會將進一步加大。他又引述研究指，南中國海的海面在2003至2017年間 ，平均每10年上升攝氏0.31度，而早前小犬路徑組經過的呂宋海峽西面，更加平均每10年上升攝氏超過0.6度。隨氣候變化造成海面溫度上升，令南中國海的海面溫度在秋季仍持續有利颱風生成和發展，鄭警告本港因颱風帶來極端暴雨的日子將不斷延長。

鄭睦奇指出，剛過去的9號風球及黑色暴雨警號，告知氣候變化不但增加極端天氣的嚴重程度和發生頻率，亦出現在不常出現的季節。香港愈亦趨於短時間降下特大雨量，當局必須立刻制定策略和基建，應付沒有明顯規律且難以捉摸的特大暴雨，包括投放資源防洪、應對山泥傾瀉、河堤崩缺等災害。