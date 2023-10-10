食安中心揭泰國「還魂梅」含防腐劑二氧化硫　包裝標籤無標明

食物環境衞生署食物安全中心今日(10日)公布，1個預先包裝梅菜樣本和2個預先包裝話梅樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別及／或名稱，當中一款有問題產品是近年流行港人到泰國必買手信之一「還魂梅」。中心呼籲市民應停止食用受影響產品，業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。

有問題包裝梅菜樣本名稱為「惠州梅菜」，品牌是「伊登仕食品」，產自中國，淨重227克，最佳食用日期為2024年12月30日，經銷商為「EDENS TRADING COMPANY」。

至於有問題包裝話梅樣本，其中一款名稱為「特大話梅皇」，品牌是「果樂町」，產自中國，淨重30克，最佳食用日期為2024年4月28日，總代理為「寬泰食品」。另一款名稱則為「還魂梅(雪梅)」，品牌是「MAG MAG」，產自泰國，淨重186克，最佳食用日期為2024年5月3日，經銷商是「彩鷗國際有限公司」

中心發言人說，中心透過恆常食物監測計劃，分別從一間網上商店以及深水埗一間超級巿場和一間零售店抽取上述樣本作檢測，結果顯示樣本含二氧化硫，雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及／或名稱。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響產品停售及下架。有關經銷商和代理商已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電相關熱線，查詢上述產品的回收事宜。

二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動；調查仍然繼續。