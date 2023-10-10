黑雨令黃大仙水浸眼眉　發展局四招治水

早前世紀黑雨襲港，導致龍翔道（黃大仙段）及黃大仙港鐵站，路面交通癱瘓；購物中心底層被淹沒。有政黨今(10日)早約晤發展局副局長林智文及相關部門，要求當局盡快全面勘探及檢視區內已呈老化或不敷應用的地下渠管，並評估地下渠管的排水及排洪能力。發展局表示，會盡快在區內進行渠道改善工程，又指正就位於摩士公園的地下蓄洪池進行工程詳細設計，預計明年完成，屆時會提交立法會申請撥款。

政黨代表透露，當局指黃大仙嚴重水浸的成因，主要是兩處分別位於法藏寺及黃大仙祠的進水口，在大雨期間被塌陷的山泥阻塞，以至大量雨水無法及時排走，而隨山勢湧往沙田坳道及黃大仙中心北館。

目前，政府已從四個方面展開跟進工作，包括研究改善進水口設計以減少溢出的地表徑流；加強檢查及清理路邊集水溝及進水口並研究改善道路排水設施；研究於黃大仙中心北館及黃大仙廣場樓梯位置加裝可拆式防水板；及推展「黃大仙雨水排放系統工程」。

當局又承諾會從蓄洪及疏浚入手，盡快在區內進行渠道改善工程，至於摩士公園的地下蓄洪池現正進行工程詳細設計，預計明年完成後便提交立法會申請撥款。