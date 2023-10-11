香港郵政推群山特別郵票　今起率先發售首日封

香港郵政昨（10日）宣布，發行一套以「香港自然景觀——群山」為題的特別郵票及相關郵品，展示獅子山在內的香港群山景色。全線郵政局及網上購物坊「郵購網」今（11日）起率先發售正式首日封，每個售價2.5港元；並將於本月26日起正式發售；有意者亦可於今日內於「郵購網」提前預訂。

該特別郵票包括一套6枚郵票、2張郵票小型張及相關集郵品，郵票設計以本地知名年輕攝影師袁斯樂的相片為藍本，展示香港群山景色，包括獅子山、蚺蛇尖、釣魚翁、龍脊、二東山、鳳凰山、大金鐘和彎曲山。價格方面，以一套6款面值未蓋銷郵票為例，售價23.6港元；郵票小型張則有10港元及20港元選擇，兩者各嵌有一枚同等面值的郵票。

特別郵票將於本月26日起，在各郵政局及「郵購網」發售3個月，售完即止；而貼有特別郵票的已蓋銷首日封及珍藏套裝，只限在集郵局發售。 各郵政局亦將於本月26日，為所有正式首日封、紀念封、註明首日字樣和本地地址的自製封，提供郵政局郵戳和特別郵戳的即時人手蓋印服務。

另外，香港郵政又宣布，將於本月12日起，發售由中國郵政、澳門郵電局及其他海外郵政機關，包括括澳洲、馬恩島、日本、列支敦士登、新西蘭和英國發行的精選集郵品；其中中國郵政發行的特別郵票，展現宋代畫家李嵩的作品《貨郎圖》，每套摺售35港元，限量發售5套。各郵品將於「郵購網」、郵政總局、尖沙咀郵政局及沙田中央郵政局發售。