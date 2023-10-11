衞生署續辦日行萬步活動　步行挑戰周四起接受報名

日日運動身體好，而步行就是簡單的體能活動。衞生署昨(10日)宣布，將繼續舉辦「日行萬步」活動，並推出第二個階段的步行挑戰，每日步行達8000步或以上的參與者將獲獎勵，本周四(12日)起接受報名，市民可與親友組成2至4人的隊伍參加，年滿5歲或以上者皆可參與。名額有限，先報先得。

第二階段步行挑戰以「家家齊萬步，開心又健康」為口號，旨在讓更多人認識步行對身心健康的益處，並鼓勵家庭成員或朋友之間互相支持、一起散步。活動將於本周四起，透過活動官方網頁報名。參加者須使用手機的計步應用程式、穿戴式裝置或計步器記錄活動期間的步數，保留步數記錄的照片或螢幕截圖，並登入活動網頁填寫步數記錄。活動期間，每位隊員平均每天步行達8000步或以上的隊伍將獲得獎勵；而所有隊員累計總步數首100名的達標隊伍，更可獲得額外獎項及獎狀。

衞生署表示，步行是一種簡單的體能活動，可帶來很多健康益處，例如改善心肺功能、強化肌肉和鞏固骨骼，以及紓緩焦慮、抑鬱及減低患上肥胖、高血壓和糖尿病等常見長期疾病的風險。成年人可根據自己的身體狀況、能力、節奏和個別情況，將日行步數的目標逐漸提升至1萬步；即使暫未達標，多步行總比坐着好。