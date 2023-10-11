議員促港府盡快全面撤辣　下調物業從價印花稅率

港府自2010年首度推出「辣招」以來一直死抱不放，無視各界強烈的撤辣訴求以及近年的樓市轉向。議員周浩鼎今早(11日)在電台節目表示，希望當局因時制宜、適度調整樓市辣招。他建議將市民買第二套物業要繳付15%從價印花稅，調整至6%，減輕有需要買兩套物業人士的負擔。

周認為，現時環球及本港經濟，與當年制訂樓市辣招時已大不相同。坊間有不少聲音，有積蓄人士希望購買多一個物業，措施亦對換樓的意欲有所增加。他又認為，可提供誘因吸引外來專才，包括工作環境，照顧子女及居住環境等，都是專來港工作前的重要考慮因素，若希望專才在港工作及居住，建議用「先免後徵」方式，買樓時不用即時繳交15%買家印花稅。若專才7年期間離開香港，則要徵收稅款的差額。

另一方面，澳洲會計師公會稅務委員會副主席王文暉則表示，公會建議降低針對買賣或轉讓第二套物業徵收的15%從價印花稅，讓有條件者作出投資，同時讓符合資格的資本投資入境計劃人士，享受與本地居民一樣稅率。透過相關措施刺激短期內樓市的成交量，若樓市出現長期疲弱情況，政府可逐步考慮取消從價印花稅。當局亦應考慮保持印花稅收入，以支持庫房收入及公共財政。