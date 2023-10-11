西醫涉濫發3000張「免針紙」　案件轉介至區域法院處理

油麻地一間私家診所的註冊醫生，在疫情期間，涉嫌向病人濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書（俗稱免針紙），因而被控3項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，案件今（11日）於九龍城裁判法院再訊。被告沒有到庭，代表大律師指，被告身體不適故缺席。控方則指，本案將轉介至區域法院處理。裁判官把案押後至12月4日，以便準備轉介文件。被告續准保釋。

76歲被告戴港盛，被控2022年6月1日與9月20日之間，首尾兩日包括在內，在油麻地彌敦道335號高怡醫務中心8樓，3次不誠實地意圖欺騙而取用電腦，即經由兩部電腦進入醫務衞生局醫健通系統。

甫開庭，被告代表大狀便指，被告身體抱恙，需要入院，因此沒有到庭。控方指，經徵詢法律意見後，本案將會在區院審理，需時準備轉介文件，故申請將案進一步押後。辯方對此沒有反對。裁判官聽罷雙方陳詞後，押後本案至12月4日，續准被告保釋，但提醒代醒大律師，就着今日缺席一事，下次聆訊時需帶備醫生證明。

案件編號：KCCC 2360/2022