調查指疫後復課逾半學生現抑鬱　53%學生指戴口罩提升安全感

本港經歷三年新冠疫情，嚴苛的防疫措施也打亂一眾莘莘學子的校園生活，即使今年迎來全面復常的新學年，惟對於學生身心而言亦是新挑戰，尤其是長年實施的強制口罩令已成部分學生的長期倚賴，不少人至今不願脫下。香港青年協會今日(11日)公布「中學生開學適應」調查結果，發現逾4成受訪學生壓力指數屬偏高水平，調查亦發現逾半學生出現抑鬱情緒表徵；而不少學生在解除口罩令後依然每日戴口罩，近6成指已習慣了戴口罩而不想改變，逾5成指與外表相關，僅4成指要繼續防疫，逾5成學生認為戴口罩已成為他們提升安全感的工具。

青協「關心一線2777 8899」於今年9月期間，以便利抽樣自填問卷形式成功訪問了5,504名中一至中六學生，了解他們的開學情緒及適應狀況。結果顯示，學生最擔憂的事情依次為「成績退步」(37.3%)、「學習動力低，難以自律」(36.5%)及「功課／考測繁重」(33.6%)，近三成(29.5%)學生擔憂「休息時間減少」。

除學業範疇外，問卷亦參考了美國及台灣的流行病學研究中心抑鬱量表，以了解學生的抑鬱情緒狀況。結果超過一半(52.3%)受訪學生評分達16分或以上，即出現抑鬱情緒表徵。他們過去一周較常出現的抑鬱徵狀包括「難於專注在要做的事情上」(32.1%)、「為一些以往不受困擾的事而感到煩惱」(29%)及「睡得不好」(28.3%)等。量表評分結果較兩年前的51.9%稍微上升，雖然此結果不足以判斷受訪者是否已患上抑鬱症，惟情況令人憂慮及值得關注。

值得關注的是，過去三年防疫期間實施各項措施對學生校園生活造成頗大影響，而各項防疫措施如安心出行及疫苗通行證等在撤銷防疫措施後也徹底於生活中消失，唯獨口罩令自今年3月解除後，至今仍然很多市民，即使本身並無生病仍時刻戴上，而當中學生佔有一定比例。

調查亦特別就此議題詢問受訪學生，結果發現學生選擇佩戴口罩的主要原因，是「已習慣了戴口罩，未想改變」(58%)、「不想他人看見個人容貌」(53.9%)、「對個人外表沒有信心」(53.8%)，頭三個原因都與防疫無關。反而指「擔心染疫，要繼續保護自己」的比例只有(41.4%)，數據亦發現53.2%受訪學生表示，戴口罩能夠提升安全感。

熱線於去年9月至2023年8月期間，分別處理15,282宗與情緒相關的求助個案；另有13,795宗與校園生活相關的求助個案，當中以「學習技巧」、「升學」、及「讀書壓力」為最主要範疇。香港青年協會媒體輔導中心督導主任陳英杰指，學生由網課返回實體課堂，並且要參與課外活動及補習班等，需要重新適應作息時間，不少學生更感到難以自律、注意力不集中及擔心成績退步等，建議家長應循序漸進地為子女安排課外活動，切忌把行程排滿，同時，亦可多加了解子女在學校的適應狀況，在學業上宜作出期望管理，訂立合適的目標。